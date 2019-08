Al via al Quirinale le Consultazioni. Spiragli sulla crisi. Dem e Cinque Stelle tornano a trattare. Il Movimento: “Bene l’apertura su Conte. Sì al dialogo su programma e temi”

“Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell’apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità”. E’ quanto afferma in una nota il Movimento Cinque stelle.

Fonti di Palazzo Chigi, nel primo pomeriggio, hanno riferito che in presenza del premier Giuseppe Conte non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento Cinque Stelle né da Di Maio stesso. In mattinata fonti del Pd avevano riferito che l’accordo di Governo rischiava di saltare a causa delle “ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno e il Vicepremier”.

“Sono ottimista, ci sono passi avanti” ha detto il capogruppo del Pd in Senato, Andrea Marcucci, arrivando al Nazareno. Intanto al Quirinale si sono aperte le Consultazioni che termineranno domani alle 19:30 (ecco il calendario – qui la diretta video).