Alitalia, arriva in Consiglio dei ministri il decreto sul nuovo prestito ponte da 400 milioni. Di Maio: “Diamo una chance alla compagnia, ma paghi chi ha causato i danni”

Il decreto per sbloccare il nuovo prestito ponte da 400 milioni di euro per Alitalia approderà questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri. L’accordo è stato raggiunto nel corso del vertice di maggioranza della scorsa notte e il provvedimento è necessario dopo la conclusione del consorzio Fs-Delta-Atlantia e la mancanza, al momento, di soluzioni di mercato. “Su Alitalia – ha detto il leader M5S, Luigi Di Maio – siamo tutti d’accordo che vada fatta una norma che permetta alla struttura commissariale di utilizzare il prestito ponte. Tutti siamo d’accordo che dobbiamo dare una chance a questa compagnia ma è arrivato il momento anche di fare un’azione di responsabilità sugli amministratori. Quando è che decideremo con un’azione di responsabilità chi è che ha causato i danni a Alitalia e facciamo pagare con il proprio patrimonio un po’ di ad che l’hanno utilizzata come bancomat?”.