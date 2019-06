Alternative ai minibot. Il Carroccio apre a proposte migliori. Borghi: “Se Tria ha idee più efficienti ed efficaci si faccia avanti”

I minibot proposti dal presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi (nella foto)? Se il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ha bocciato la proposta “ha idee più efficienti ed efficaci per pagare i debiti della Pubblica amministrazione nei confronti dei privati” si faccia avanti. Insomma, sulla questione la Lega tiene il punto. “Se ha un’idea più brillante la sottoponga, altrimenti quello è uno strumento previsto sia nel contratto di Governo sia in un documento approvato all’unanimità dal Parlamento”, taglia corto il vicepremier e segretario del Carroccio, Matteo Salvini, al termine del consiglio federale del partito a Milano. “Quindi – conclude – io da ministro non dico se mi piace o non mi piace ma, se me lo chiede il Parlamento, lo faccio”.