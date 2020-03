Amuchina a volontà. Nessun giallo a Montecitorio. I dispenser di disinfettante sono disponibili e nessuno li ha rubati

Nessun furto e nessun mistero. Alla Camera dei deputati l’Amuchina per disinfettare le mani e difendersi così dal coronavirus non è stata rubata ed è al suo posto. Lo ha assicurato l’onorevole pentastellato Francesco D’Uva, questore a Montecitorio. Il deputato ha spiegato che, nella circolare emanata lo scorso 25 febbraio per la prevenzione del nuovo virus, è stato disposto che “presso gli ingressi delle sedi della Camera e presso i locali di uso comune saranno resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani nonché materiali informativi”. E che, a differenza di quanto emerso, erano e sono disponibili i dispenser con l’igienizzante. “Nei bagni inoltre – ha voluto sottolineare il pentastellato D’Uva – c’è una copertura totale e continuativa di sapone che, lo ricordo, ha un effetto assolutamente efficace”. I deputati possono stare tranquilli. Non ci sono ladri di amuchina che si aggirano a Montecitorio e tanto gli onorevoli quanto il personale della Camera e i visitatori possono utilizzarla.