Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,44%). Banche con il segno più. Lo spread a quota 244 punti

Avvio di seduta e di settimana positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, dopo i primi scambi, l’indice Ftse Mib segna un +0,48% a quota 20.582 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna lo 0,44% a 22.638 punti. In lieve rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,06% a quota 34.012 punti. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 244 punti, con il rendimento del decennale al 2,51%. Bene i bancari: Unicredit (+1%), Banco Bpm (+0,82%) e Bper (+0,65%).