Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0.25%). Bene Astaldi e comparto auto. Lo Spread stabile a 193 punti

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza affari l’indice Ftse Mib avanza dello 0,25% spinto dal comparto dell’automobile. Bene Astaldi (+4,2%), Atlantia (+0,6%), Cnh (+1,2%), Exor (+1,1%), Ferrari (+1%) ed Fca (+0,8%). Non brillano le banche: Bper (+0,2%), Banco Bpm e Unicredit (+0,1%), in calo Mps (-0,5%), Ubi (+0,3%) e Fineco (-0,2%). Piatta Intesa Sanpaolo (-0,02%). Stabile lo spread tra Btp e Bund che ha avviato la seduta a 193 punti base con il rendimento del decennale italiano che si attesta all’1,71%.