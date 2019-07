Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,32%). Bene banche e auto. Lo Spread in calo a 185 punti

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,32%). Bene le banche e il comparto auto. In lieve calo lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 185 punti base con il rendimento del decennale italiano all’1,54%. In cima al listino: Stm (+2%) e Salini Impregilo (+1,4%) meno Astaldi (-1,5%). Tra le banche: Intesa (+0,6%) e Unicredit (+0,1%). Nel comparto automobilistico: Exor (+0,7%), Cnh (+0,8%), Ferrari (+0,5%) e Fca (+0,2%). Segno più anche per Pirelli (+0,8%).