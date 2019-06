Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,54%). A Piazza Affari spiccano Saipem (+2,4%), Stm (+1,5%) e Leonardo (+1,7%). Bene anche Juventus (+1,5%), Ferragamo (+1,4%). Fuori dal listino principale guadagni anche per Mps (+2%) e di Mediaset (+2%). Tra i pochi titoli in ribasso, Fca (-0,9%), Atlantia (-0,27%), Recordati (-0,2%) e Fincantieri (-0,57%). Apertura in lieve calo per lo Spread tra Btp e Bund a 268 punti base a fronte dei 272 della chiusura di ieri.