Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,5%). Sprint di Leonardo (+8%). Bene anche i bancari. Lo spread a 244 punti

La Borsa di Milano si conferma positiva e amplia il rialzo (+0,5%), spinta da Leonardo (+8%). Male il titolo Juventus (-2%), dopo il balzo della vigilia. Lo spread tra Btp e Bund, in calo a 244 punti base, contro i 248 della chiusura di ieri, spinge i bancari: Banco Bpm (+2%), Ubi (+2,47%), Bper (+1,24%), Unicredit (+1,31%) e Intesa (+0,81%). Bene anche Eni (+0,85%), meno Saipem (-0,7%). Apertura in lieve calo per lo Spread fra Btp e Bund.