Apertura negativa per la Borsa di Milano (-0,35%). Salini Impregilo in rosso. Lo Spread stabile a 190 punti

Avvio di seduta in calo questa mattina a Piazza Affari dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione segna un -0,35% a quota 22.001 punti, mentre l’Ftse All Share cede lo 0,37% a 23.948 punti. In ribasso anche l’Ftse Star, che lascia sul terreno lo 0,34% a quota 35.014 punti. Lo Spread tra Btp e Bund stabile a 190 punti base. Salini Impregilo cede il 3,7% a 1,571 euro, in attesa degli accordi vincolanti per far partire definitivamente il Progetto Italia che prevede il salvataggio di Astaldi (-6%), in procedura concorsuale dallo scorso 18 dicembre.