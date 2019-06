Apertura positiva per la Borsa di Milano (+0,1%). Bene Tim e bancari. Lo Spread a quota 242 punti

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano in rialzo (+0,1%). Bene Tim (+2%) e le banche, complice lo spread tra Btp e Bund a quota 242 punti base. Bper (+2%), Banco Bpm (+1,4%), Ubi +1%) e Mps (+1,5%). Segni più anche tra i titoli dell’energia: Eni (+0,6%), Snam (+0,4%), Tenaris (+0,6%), Terna (+0,2%) e Saipem (+0,1%). Nel listino principale cedono, invece, Enel (-0,1%), Stm (-1,5%) e Atlantia (-1,6%).