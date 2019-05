Apertura positiva per la Borsa di Milano (+0,6%). Bene Tim, Saipem e Amplifon. Lo spread stabile a 277 punti

Apertura positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib segna un +0,6% sostenuto da Tim (+3,10%), Saipem (+1,3%) e Amplifon (+1,4%). Rimbalza anche Stm (+1,06%). In recupero Finecobank (+1,33%) e cauto rialzo per Unicredit (+0,5%). In controtendenza Juventus (-2,5%), Intesa Sanpaolo (-0,11%) e Bper (-1,5%). Fuori dal listino principale acquisti su Ima (+2,4%). Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 277,5 punti con un rendimento al 2,68%.