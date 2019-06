Apertura positiva per la Borsa di Milano (+0,8%). In netta ripresa i bancari. Lo Spread a quota 279 punti

Apertura positiva per la Borsa di Milano (+0,8%). In ripresa il comparto bancario: Banco Bpm (+1,7%), Ubi (+1,2%), Bper (+1,7%), Unicredit (+1,3%) e Intesa (+0,8%). Fuori dal Ftse Mib guadagna Mps (+1,88%). Bene anche Azimut (+1,8%). Tra gli energetici: Tenaris (+1,3%), Saipem (+1,3%) ed Eni (+1,2%). Acquisti su Fca (+0,4%). Segno più anche per Astaldi (+0,8%) e Salini (+0,7%). Cede il lusso: Campari (-2,2%), Ferragamo (-1,5%) e Moncler (-1%). Lo Spread tra Btp e Bund ha aperto a 279,8 con un rendimento al 2,64%.