Appalto express per il consolato. Con l’ombra del conflitto d’interessi. A Montevideo uffici ridotti e poco personale. Ma il sottosegretario Merlo punta a una mega-sede

L’incarico di progettazione? Affidato in soli dieci giorni. Il bando per la costruzione? Pubblicato il 4 maggio con scadenza il 4 giugno, un mese secco. Sul piatto, l’appalto da un milione di euro per la palazzina di 750 metri quadrati che ospiterà i nostri uffici consolari in Uruguay. Ma cos’è tutta questa fretta a Montevideo? Perché “nel bel mezzo della pandemia si accelera improvvisamente su una operazione dai contorni ancora poco chiari?”, si chiede Laura Garavini di Italia viva. Idem Fuchsia Nissoli Fitzgerald, Forza Italia, e Luis Roberto Di San Martino Lorenzato, Lega. E se il Pd aveva già protestato con il suo coordinatore in Sud America, Fabio Porta (“Quanti soldi sono stati stanziati? Come verranno spesi? Verranno realmente migliorati i servizi?”), Andrea Delmastro Delle Vedove, Fdi, va giù duro di interrogazione: “Appare di somma urgenza la necessità di fugare ogni possibile dubbio in merito agli interessi del Sottosegretario Merlo nel settore costruzioni in Sud America”.

MISTER PREFERENZE. Fermi tutti. Ricardo Antonio Merlo (nella foto), il recordman delle preferenze nel voto estero? Proprio lui. Classe 1962, nato a Buenos Aires, eletto per la prima volta nel 2006 al seguito di Luigi Pallaro (il “senatore ballerino” da cui spesso è dipesa la sorte del governo Prodi), si è messo in proprio nel 2008 con un proprio partito, il Maie. E ormai alla quarta legislatura è una stabile presenza a Roma: nel 2018 è entrato addirittura al governo, agguantando lo scranno da sottosegretario agli Esteri sia nel Conte 1 che nel Conte 2. In due anni la sua mission è stata principalmente una: curarsi il feudo elettorale in Argentina e dintorni. E l’Uruguay? Conta più di 120 mila iscritti all’Aire (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero), dunque di potenziali elettori. Ma a Montevideo il consolato è stato chiuso anni fa, causa spending review, e ora c’è solo una cancelleria consolare con una quindicina di impiegati: “I servizi sono sottodimensionati e ci sono liste di attesa fino a un anno solo per avere un appuntamento” spiega Filomena Narducci, consigliera del Comites.

“Da anni la comunità italiana chiede una nuova sede per gli uffici e un potenziamento dell’organico. Era già stato fatto, e pagato, anche un bel progetto”. Lavori mai avviati. Fino a quando non arriva Merlo e tutto parte in quarta: il personale è sempre poco, Comites e associazioni non vengono coinvolte, eppure il 23 maggio 2019 l’ambasciata annuncia l’avvio di una “procedura di affidamento diretto” dell’incarico per il progetto esecutivo. Il 10 marzo 2020, mentre tutto il mondo pensa solo al Coronavirus, la Farnesina firma la delibera a contrarre e il 4 maggio l’ambasciata invita i costruttori a presentare, entro un mese, eventuali manifestazioni di interesse. A Montevideo però non stappano lo spumante.

Mimmo Porpiglia, direttore del quotidiano Gente d’Italia: “Non è più impellente rimpatriare gli italiani che sono ancora qui, in Uruguay, e le centinaia che aspettano senza soldi in Argentina?”. E la Narducci: “In piena emergenza Covid, con l’edilizia bloccata in tutto l’Uruguay, com’è possibile pensare che un mese basti alle imprese per organizzarsi, analizzare il progetto e partecipare alla gara?”. Domande più che lecite. Anche perché, ricorda Porpiglia, sul sito del Maeci c’è l’elenco delle partecipazioni di Merlo in tre diverse società argentine di costruzioni: Construrbana Srl, La Inversion Srl e Construcity Srl. Piccole quote, meno di 7 mila euro in tutto. Ma se si aggiunge il fatto che “il principale referente in Uruguay” di Merlo “sarebbe un architetto costruttore”, come riporta l’interrogazione di Delmastro, da destra a sinistra il suo attivismo risulta un po’ sospetto. E in Parlamento, in nome della trasparenza, oggi si leva un unico coro: bloccare tutto.