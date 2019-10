Approda oggi a Palazzo Chigi il documento programmatico di Bilancio. C’è intesa sulla bozza della Manovra dopo il vertice della scorsa notte. In arrivo il fondo per la famiglia

Approderà oggi in Consiglio dei ministri il Documento programmatico di Bilancio (Dpb). Un testo vitale che, norme alla mano, dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre. Fonti di Governo spiegano che il ddl di Bilancio, cioè la Manovra vera e propria, potrebbe essere approvato “salvo intese” oggi stesso, ma non si esclude uno slittamento di pochi giorni.

Infatti la presentazione in Parlamento è fissata al 20 ottobre, termine comunque perentorio. Ma oggi non si parlerà solo di manovra e dpb perché, è più che probabile, infatti, che nel corso dello stessa riunione l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte decida di esaminare il Dl Fisco, quest’ultimo fondamentale per assicurare le coperture necessarie alla Manovra.

L’intesa sulla Manovra sarebbe stata raggiunta nella notte “al 90% e in un clima costruttivo”, riferiscono fonti della maggioranza citate dall’Ansa. Restano, tuttavia, ancora alcuni nodi da sciogliere, come quello di quota 100, su cui nelle ultime ore si sono scontrati M5s e i renziani di Italia Viva. Non c’è un’intesa sul tema delle pensioni, ma alla fine la soluzione potrebbe essere non intervenire sulle finestre già decise.

Accordo a buon punto anche per quanto riguarda il capitolo famiglia, e in particolare l’istituzione di un fondo, che entrerà in Manovra, attraverso un’apposita legge delega, nel quale confluirebbero le risorse per i bonus riguardanti le famiglie comprese quelle dell’azzeramento delle rette sugli asili nido.

Le risorse destinate al taglio del cuneo fiscale nel 2020 salgono dai 2,7 a 3 miliardi, che si tradurrà in un alleggerimento del fisco sulle buste paga dei lavoratori, almeno nel primo anno. Dal fronte del M5s però la richiesta era quella dell’aggancio del salario minimo al taglio del cuneo fiscale anche per le imprese.