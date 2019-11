ArcelorMittal, sulla decarbonizzazione il governatore Emiliano sta con il Governo: “Quella fabbrica può continuare a produrre a condizione che non uccida le persone”

Anche per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (nella foto), la strada migliore da percorrere è quella della decarbonizzazione. “L’Italia è unita attorno alla legittima pretesa di far tornare ArcelorMittal sui suoi passi – ha affermato il governatore – perché stanno violando il contratto, il principio di lealtà e stanno creando una situazione ancora più incandescente di prima e questo è un atto che l’Italia non può tollerare”. Emiliano ha poi precisato di essere accanto al “Governo, al Paese, ai sindacati e ai lavoratori” e soprattutto di aver “apprezzato molto le parole del premier che ha parlato finalmente di decarbonizzazione come unica strada alternativa”. Il presidente è categorico: “Quella fabbrica può continuare a produrre a condizione che non uccida le persone”.