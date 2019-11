Attenti alla finta Agenzia delle Entrate. Diffuse via email migliaia di false segnalazioni del fisco. Tutta colpa di un virus che si chiama Maze

Il Computer Emergency Response Team della Pubblica Amministrazione (CERT-PAN) segnala che è in corso da giorni una campagna malevola che utilizza loghi e riferimenti dell’Agenzia delle Entrate e sfrutta tre domini, registrati ad hoc (agenziaentrateinformazioni.icu, agenziaentrate.icu, agenziainformazioni.icu), per infettare gli ignari destinatari delle false comunicazioni del fisco. L’email, scritta in italiano corretto, contiene un allegato malevolo dal nome “VERDI.doc” che se scaricato ed eseguito infetta il computer con un ransomware (un virus informatico) denominato Maze.