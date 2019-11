Autostrade, Di Maio: “Siamo in dirittura d’arrivo, revochiamo le concessioni. Speriamo di vendicare le vittime del Ponte Morandi”

“Devo anche ringraziare il ministro De Micheli perché ieri in Aula è andata anche oltre le mie aspettative. Siamo in dirittura d’arrivo, revochiamo le concessioni”. E’ quanto ha detto a Radio Anch’io il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a proposito delle concessioni di Autostrade per l’Italia. “Speriamo di poter vendicare le vittime del Ponte Morandi – ha aggiunto il leader M5S – e di revocare le concessioni il prima possibile a questi soggetti che hanno preso i soldi dei pedaggi senza fare le manutenzioni”.