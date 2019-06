Autostrade, fine corsa per il business dei privati. I 5 Stelle avvertono la Lega: dite se state con le vittime del Ponte Morandi o con i Benetton

Dopo la decisione di portare al vertice di Palazzo Chigi la revoca della concessione per Autostrade, rischia di crearsi un nuovo caso di spaccatura all’interno della maggioranza. Se infatti i 5 Stelle vanno diritti per la loro strada, la Lega ha senz’altro un atteggiamento più morbido nei confronti dei Benetton. Dopo Matteo Salvini, è stato Gian Marco Centinaio a spezzare una lancia nei confronti della società autostradale. “Il M5s dice che sono l’avvocato di Benetton? Io non tifo per nessuno. Su Alitalia ci sono dei ministri con la delega. Ci portino loro delle proposte, ci facciano capire chi si è proposto e quali proposte sono sul tavolo. Ma dire no senza alternative è rischioso”.

A stretto giro è arrivata la replica di Danilo Toninelli: “Ci stiamo lavorando. Centinaio sa perfettamente che le soluzioni stanno arrivando. Non vorrei che la Lega facesse l’avvocato dei Benetton”. Parole che fanno seguito a quelle emerse nel corso della giornata da fonti interne M5S: “Noi sul caso del ponte Morandi stiamo con le vittime ma sono giorni che sentiamo la Lega difendere solo i concessionari e i Benetton, anche sul caso Alitalia. Fa forse il loro avvocato? I ministri Di Maio e Toninelli stanno lavorando su entrambi i dossier quindi ognuno pensi al suo”. Dichiarazioni forti, che lasciano intendere come sul punto i 5 Stelle non siano disposti ad accettare partite di scambio.