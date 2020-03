Calabria chiusa per Coronavirus. Ordinanza della governatrice Santelli. Fino al 3 aprile non si entra e non si esce dalla regione

“Ho appena firmato una ordinanza che prevede, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. Si potrà entrare o uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute. Ai trasgressori si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni”. E’ quanto ha reso noto la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in merito all’emergenza Coronavirus.

“Il provvedimento emanato dal governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, – riferisce in una nota l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria Sergio De Caprio – dimostra grande visione e una immensa attenzione rivolta al popolo calabrese. Non si tratta di chiudere, ma di difendere; non si tratta di escludere, ma di proteggere. E’ un gesto di amore verso i calabresi che hanno il diritto alla salute e quindi alla sopravvivenza. E’ un provvedimento di sussidiarietà all’inverso, che sopperisce alle carenze di velocità, di efficienza, di competenza. Il suo obiettivo è unire e non dividere, sostenere e non disgregare. Questo è il nostro compito di cui, oggi, il presidente Santelli si fa carico con lungimiranza e cura”.