Camilleri ricoverato a Roma. Lo scrittore ha avuto un arresto cardiaco. E’ in rianimazione e le sue condizioni sono gravi

Andrea Camilleri è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito di Roma. Lo scrittore siciliano è stato trasportato d’urgenza nel nosocomio romano, questa mattina, in seguito a un arresto cardiaco che lo ha colpito nella sua abitazione. Camilleri, 94 anni il prossimo 6 settembre, è ora ricoverato nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sono gravi.

“E’ stato ricoverato questa mattina – riferisce una nota della Asl Roma 1 annunciando un primo bollettino medico alle 17 – alle ore 9.15 lo scrittore Andrea Camilleri. Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. E’ stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale”.