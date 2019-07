Carabiniere ucciso, Di Maio: “Oggi è una giornata di dolore. Lo Stato reagirà. Lo farà con tutta la sua forza”

“Per Mario l’uniforme era un seconda pelle. Aveva 35 anni e si era sposato nemmeno un mese fa. Era felice e aveva una vita davanti. Ma gliel’hanno portata via. Non posso immaginare come si senta la moglie in questo momento, il dolore dei familiari e degli amici, che abbraccio”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio, commentando la vicenda del vicebrigadiere dei carabinieri ucciso la notte scorsa a Roma. “Oggi è una giornata di dolore. Oggi il Paese piange un uomo che meritava il meglio – prosegue il leader del M5S -, piange un uomo dello Stato, una persona perbene, solidale con tutti. Vi assicuro che lo Stato reagirà. Lo farà con tutta la sua forza. La mia vicinanza a tutta l’Arma dei Carabinieri, a ogni singolo militare che rischia la vita ogni giorno per garantire la nostra sicurezza”.