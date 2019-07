Caso Orlandi, si infittisce il giallo delle tombe. Le due sepolture, aperte questa mattina nel Cimitero Teutonico della Santa Sede, sono vuote. Non ci sono neanche i resti delle principesse

Colpo di scena nel Cimitero Teutonico della Santa Sede. Le autorità vaticane hanno riaperto, questa mattina, le due tombe sospette – una delle quali indicata da un anonimo come possibile luogo di sepoltura della 15enne Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma 36 anni fa – ma sono risultate entrambe vuote. Ufficialmente dovevano esserci i resti di due principesse scomparse nel 1800, ma all’interno di entrambe le sepolture non sono state trovate né ossa né urne funerarie.

“Sono state aperte le due tombe: è stata aperta la prima – ha raccontato ai giornalisti il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi -, è stato scavato perché c’era una lastra a terra, pensando di trovare la tomba, invece hanno scavato, hanno bucato, c’era una apertura, sono entrati perché c’era una stanza di circa tre metri per quattro, era completamente vuota, non c’erano neanche le ossa della persona che doveva essere sepolta lì”.

“Sono passati alla seconda tomba – ha aggiunto Orlandi – che era un sarcofago, hanno alzato il coperchio l doveva esserci la tomba della seconda principessa, e non c’era neanche quella. Quindi tutte e due le tombe non c’era traccia di nulla, non dico di Emanuela ma di nessuna delle due principesse che teoricamente dovevano essere sepolte lì”.

“Non ci sono sepolture e non ci sono ossa – ha aggiunto il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò – : le due tombe sono completamente vuote, è incredibile. Le operazioni si sono concluse: una tomba è in fase di chiusura per l’altra è stato disposto l’ordine che resti aperta ancora per qualche ora. L’unica certezza è che non ci sia nessun cadavere sepolto in nessuna delle due tombe. Siamo tutti quanti siamo rimasti tutti meravigliati di questa cosa”.

“Le ricerche hanno dato esito negativo: non è stato trovato alcun reperto umano né urne funerarie”, ha confermato intorno alle 11 il direttore della sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti. Le operazioni hanno riguardano la “Tomba dell’Angelo”, quella indicata nella lettera anonima inviata alla famiglia Orlandi e che ufficialmente doveva contenere il corpo della principessa Sophie von Hohenlohe, scomparsa nel 1836, e la tomba attigua della principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo, morta nel 1840. “Il Promotore di Giustizia – ha spiegato il portavoce vaticano -, trattandosi di due tombe vicine ed entrambe con una edicola similare, al fine di evitare possibili fraintendimenti su quale potesse essere la tomba indicata, ha disposto l’apertura di entrambe”.

“Al termine delle operazioni – ha aggiunto Gisotti -, teniamo a ribadire che la Santa Sede ha sempre mostrato attenzione e vicinanza alla sofferenza della famiglia Orlandi e in particolare alla mamma di Emanuela. Attenzione dimostrata anche in questa occasione nell’accogliere la richiesta specifica della famiglia di fare verifiche nel Campo Santo Teutonico. L’accurata ispezione sulla tomba della Principessa Sophie von Hohenlohe ha riportato alla luce – ha riferito ancora il portavoce della Santa Sede – un ampio vano sotterraneo di circa 4 metri per 3,70, completamente vuoto”.

“Successivamente – ha spiegato ancora Gisotti – si sono svolte le operazioni di apertura della seconda tomba-sarcofago, quella della Principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo. Al suo interno non sono stati rinvenuti resti umani. I familiari delle due Principesse sono stati informati dell’esito delle ricerche. Per un ulteriore approfondimento, sono in corso verifiche documentali riguardanti gli interventi strutturali avvenuti nell’area del Campo Santo Teutonico, in una prima fase alla fine dell’Ottocento, e in una seconda più recente fase tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso”.