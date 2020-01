Caso rimborsi, Beghin (M5S): “Poche storie i soldi vanno restituiti. Abbiamo preso un impegno con i cittadini”

La capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo Tiziana Beghin (nella foto) è intervenuta in un nota sulla necessità, espressa dal capo politico Luigi Di Maio, che tutti gli eletti si mettano in regola coi rimborsi: “Abbiamo preso un impegno con i cittadini e intendiamo rispettarlo fino in fondo. Grazie alle restituzioni non solo dimostriamo che un altro modo di fare politica è possibile ma aiutiamo anche centinaia di piccole aziende creando migliaia di posti di lavoro. Da quando siamo entrati nelle Istituzioni abbiamo restituito oltre 100 milioni di euro e non tireremo il freno a mano proprio adesso che siamo al governo. Il Movimento 5 Stelle è di tutt’altra pasta rispetto ai partiti. Ecco perché fa bene il capo politico a far rispettare i nostri valori senza se e senza ma”.