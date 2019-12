Coltivare Cannabis in casa per uso personale non è reato. Lo stabilisce una massima della Cassazione. Mantero (M5S): “Sentenza storica. Aperta una strada, ora tocca a noi”

Non sarà più reato coltivare in minime quantità la Cannabis in casa. E’ quanto hanno stabilito, il 19 dicembre scorso, le sezioni unite penali della Cassazione. La Corte suprema ha deliberato, per la prima volta, che “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica”.

“Il reato di coltivazione di stupefacente – si legge nella massima provvisoria emessa dalla Corte dopo l’udienza del 19 dicembre – è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente”.

“Devono però ritenersi escluse – scrive la Cassazione -, in quanto non riconducibile all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate i via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

“Ancora una volta – ha commentato il senatore M5S Matteo Mantero – la giurisprudenza fa le veci di un legislatore vigliacco. La Cassazione ha aperto la strada, ora tocca a noi. Fino a questa storica sentenza comprare Cannabis dallo spacciatore, alimentando la criminalità e mettendo a rischio la propria salute con prodotti dubbi, non costituiva reato penale mentre coltivare alcune piante sul proprio balcone per uso personale poteva costare il carcere”.