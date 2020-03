Contatti con assessori della Lombardia, Patuanelli si autoisola al Mise. Il ministro sottoposto al tampone è risultato negativo. “Sto bene, nessun sintomo”

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo l’incontro, avvenuto martedì scorso a Milano, con l’assessore regionale, Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Coronavirus, è in autoisolamento al Mise, a Roma. Il ministro non ha alcun sintomo, è stato sottoposto al tampone che è risultato negativo. L’autoisolamento durerà fino a martedì della prossima settimana. “Sto bene, nessun sintomo. Seguo nel dettaglio le direttive precauzionali del Ministero della Salute. E in fondo non mi cambia molto, sono in isolamento al lavoro 18 ore al giorno al Mise dal 5 settembre dello scorso anno!” ha detto Patuanelli ad Affaritaliani.it.