Conte a colloquio con Mattarella per circa un’ora. Poi torna a piedi a Palazzo Chigi. Fonti del Governo: niente crisi né dimissioni del premier

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato al Quirinale, questa mattina, per un colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. L’incontro, hanno riferito fonti di Palazzo Chigi, è durato circa un’ora ed è ha avuto al centro l’attuale situazione politica. Il premier è poi rientrato a piedi a Palazzo Chigi. Secondo le stesse fonti non si è quindi parlato di apertura di crisi né tantomeno di dimissioni del premier. Il premier al rientro si è mostrato sorridente, non ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano conferma del suo incontro al Colle. Conte ha ringraziato chi gli faceva gli auguri di buon compleanno e a sua volta ha detto: “Auguri e buon lavoro”.