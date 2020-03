Conte firma il Dpcm con le nuove restrizioni in vigore fino al 3 aprile. Ecco il testo e l’elenco delle attività che non saranno sospese

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato in serata il nuovo Dpcm, annunciato ieri sera con un video su Facebook, che introduce ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus, in particolare imponendo ulteriori restrizione alle attività produttive. Le misure introdotte dal Dpcm saranno in vigore fino al 3 aprile. Le stesse restrizioni si applicano cumulativamente a quelle già introdotte dal Dpcm dell’11 marzo scorso e all’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo.

Il testo del Dcm 22 marzo 2020 ( Scarica Pdf – consultalo sul sito di Palazzo Chigi )

Scarica Pdf consultalo sul sito di Palazzo Chigi Allegato al Dcm 22 marzo 2020 con le attività non sospese ( Scarica Pdf)