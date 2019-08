Conte al Senato il 20 agosto. Domani l’Aula di Palazzo Madama si riunirà alle 18 per fissare il calendario

La conferenza dei capigruppo del Senato, convocata per oggi dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha fissato per il 20 agosto le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Sul calendario, approvato a maggioranza, voterà però domani alle 18 l’Aula di Palazzo Madama. La capigruppo era stata convocata per decidere quando dovrà riunirsi l’assemblea per il voto sulla mozione di sfiducia della Lega Conte, e quella del Pd al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La Lega, insieme a Forza Italia e a Fratelli d’Italia, ha riferito Loredana De Petris, presidente del gruppo misto in Senato (Leu) al termine della capigruppo, “ha chiesto di votare la sfiducia a Conte mercoledì dopo Genova”. Mentre M5S, Pd, Misto e Autonomie hanno indicato la data del 20 agosto. Non essendoci stata l’unanimità, dunque, la palla, secondo quanto prevede il regolamento, passerà all’Aula per decidere il calendario definitivo a maggioranza.