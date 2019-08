Conte rientra a Palazzo Chigi. Agenda fitta di appuntamenti per il premier. Domani sarà a Foggia. Il 14 a Genova per la commemorazione della tragedia del Ponte Morandi

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è al lavoro a Palazzo Chigi. Dopo il fine settimana di riposo il premier, questa mattina, è tornato a Roma, in ufficio. Fitta l’agenda degli appuntamenti per i prossimi giorni. Domani, alle 11.30, Conte sarà a Foggia, in prefettura, per la firma del Contratto Istituzionale di sviluppo – CIS Capitanata. Mentre mercoledì 14 agosto, alle 10, parteciperà alla Cerimonia commemorativa delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova.