Coronavirus, Arcuri: “Evitare i contagi a costo di qualsiasi sacrificio. Bisogna inondare l’Italia di tutto quello che serve come in guerra”

“I cittadini capiscano che devono aiutarci a evitare i contagi a costo di qualsiasi sacrificio”. E’ quanto ha detto il nuovo commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, intervistato a DiMartedì. “L’obiettivo delle misure prese dal presidente Conte – ha aggiunto l’Ad di Invitalia – è non far propagare l’emergenza nella stessa dimensione su tutto il territorio, se i cittadini collaborano penso possa accadere. Dobbiamo correre, bisogna inondare l’Italia di tutto quello che serve, a partire da mascherine e respiratori”.

“Abbiamo già distribuito molti milioni di mascherine – ha aggiunto Arcuri – e acquistato 4.950 respiratori per la terapia intensiva. L’obiettivo è raddoppiare i posti di terapia intensiva in Italia, consapevoli che questo è molto ma non ancora tutto, corriamo per dotare gli italiani di tutto quello che serve. Dobbiamo ripristinare un pezzo di industria nazionale che non c’è più. Le guerre commerciali e le epidemie globali rispondono alle stesse regole, ne escono meglio i paesi che si attrezzano. Ci sono molte aziende solidali e disponibili a riconvertirsi, c’è un clima straordinario nel Paese e speriamo che questo ci aiuti”.