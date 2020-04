Coronavirus, Conte avverte Bruxelles: “Chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l’Europa”

“Non dobbiamo arretrare rispetto a Cina e Usa che mettono al momento a disposizione il 13% del loro Pil. Io chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l’Europa e ognuno fa per sé”. E’ quanto è tornato a ribadire il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in una intervista al testata tedesca Bild. Conte, parlando delle azioni che deve mettere in campo l’Ue per fronteggiare la crisi legata all’emergenza Coronavirus, ha sollecitato la velocità della reazione: “Non dobbiamo alla fine starcene lì con le mani incrociate: operazione riuscita, ma il paziente Europa è morto”.