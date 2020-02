Coronavirus, Conte: “Pronti a valutare ulteriori misure di massima precauzione. Non è il momento di rimproverarci qualcosa”

“Abbiamo preso tutte le misure e siamo disponibili a valutarne ulteriori, se necessarie”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della riunione straordinaria alla Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. “Rassicuriamo tutta la popolazione – ha aggiunto il presidente del Consiglio – al momento abbiamo messo in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi. Questo non è il momento delle perplessità o di rimproverarci qualcosa. C’è da mantenere un monitoraggio costante e verificare le misure in atto, che sono di massima precauzione”.