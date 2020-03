Coronavirus, il Governo valuta la chiusura delle scuole. Il provvedimento è al centro del vertice in corso a Palazzo Chigi in queste ore

Il governo, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa citando fonti ministeriali, sta valutando l’ipotesi di chiudere tutte le scuole per gli effetti del Coronavirus. Le stesse fonti confermano che ancora “nessuna decisione è stata presa al riguardo”. L’ipotesi è uno dei temi chiave sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri in corso questa mattina a Palazzo Chigi. L’ipotesi, spiega una fonte di governo, è al centro del dibattito del governo “da diverse ore e non solo da stamattina”. Ma, spiegano le stesse fonti citate dall’Ansa, “nessuna decisione è stata presa” né sull’effettiva chiusura delle scuole né sul giorno a partire dal quale la misura potrebbe essere resa attuativa. L’eventuale chiusura sarebbe circoscritta a 15 giorni, in attesa di valutare l’evoluzione del contagio.