Coronavirus, la magistratura indaga sulle procedure adottate per evitare i contagi negli ospedali lombardi. Nella notte ispezione dei Nas a Codogno, Casalpusterlengo e Lodi

La Procura di Lodi sta conducendo accertamenti sulle procedure preventive adottate per prevenire il contagio da Coronavirus in alcuni ospedali lombardi, in particolare quello di Codogno, epicentro dell’epedimia. La scorsa notte gli specialisti del Nas dei Carabinieri di Cremona, secondo quanto si è finora appreso, hanno ispezionato l’ospedale di Codogno, quello di Casalpusterlengo e l’ospedale Maggiore di Lodi. L’obiettivo delle ispezioni è comprendere le dinamiche di diffusione del virus e ricostruire esattamente cosa sia successo con la finalità di prevenire ulteriori contagi.