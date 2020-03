Coronavirus, Ricciardi (Oms): “Regioni come il Lazio sono particolarmente a rischio. La Capitale sarà sicuramente interessata”

“Regioni come il Lazio e Roma sono particolarmente a rischio. Nei prossimi giorni la Capitale sarà sicuramente interessata”. E’ quanto ha detto il membro italiano dell’Oms e consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi. Ricciardi in un’intervista a La Stampa invita gli italiani a state a casa e si dice scandalizzato “da quegli italiani che questa domenica se ne sono stati tranquillamente accalcati al mare a mangiare il pesce o a fare l’aperitivo come se nulla fosse”. “Il problema è che oggi molti ragionano credendo che la possibilità di infettarsi è comunque una eventualità remota – aggiunge l’esperto -, perché giudicano poca cosa gli oltre 7mila positivi ad oggi rispetto al fatto che in Italia siamo 60 milioni. I giovani possono continuare a fare la movida all’aperto, purché facciano attenzione all’igiene e ai comportamenti”.