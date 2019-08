Crisi di governo, Delrio: “Non abbiamo interrotto noi il dialogo. Non c’è tempo da perdere. Nessun veto su Conte. Non ci interessa discutere di poltrone”

“Si è interrotto questo percorso, non sappiamo perché, speriamo che qualcuno lo riprenda in mano perché adesso non c’è tempo da perdere. Il Paese aspetta risposte serie”. E’ quanto ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, uscendo dal Nazareno. “Chi ha interrotto il dialogo non siamo stati noi. La riunione -ha aggiunto l’esponente Dem – è stata annullata da loro, non da noi. Va ripreso un dialogo su argomenti concreti. Speriamo che qualcuno lo riprenda in mano, perché adesso di tempo da perdere non ce n’è più. Il Paese aspetta risposte serie, non ci interessa discutere di posti e poltrone. Di quale veto stiamo parlando? Non c’è alcun veto” su Giuseppe Conte. Ieri, ha detto ancora Delrio, “c’è stato un incontro a Palazzo Chigi col segretario” del Pd. “Parliamo dei problemi del Paese – ha aggiunto il capogruppo Dem alla Camera – non delle ambizioni personali. Io non voglio una cosa fatta male ma seria, concreta. Non si capisce perché si sia interrotta una serie di programmi che erano pianificati peraltro con il presidente Conte”.