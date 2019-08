Crisi di governo, il Pd convoca la cabina di regia al Nazareno. Vertice alle 16. Marcucci: “Facciamo tutti un passo indietro”

“Oggi al Nazareno alle ore 16 si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell’incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S”. E’ quanto riferisce una nota diffusa dall’ufficio stampa del Partito democratico in seguito all’evoluzione della trattativa in corso tra i due leader di M5S e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. “Facciamo tutti un passo indietro. Di Maio – scrive su Twitter il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci – non si assuma una responsabilità così pesante. Sue ambizioni personali rischiano di far saltare un buon accordo. Disinnescare le clausole dell’Iva vale molto di più che salvare un incarico ministeriale”.