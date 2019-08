Crisi di governo, M5S: “Il 20 saremo in aula con il presidente Conte. La Lega faccia dimettere i suoi ministri. Siamo stufi delle loro chiacchiere, ormai hanno perso di credibilità”

“Il 20 agosto noi saremo in aula insieme al presidente Giuseppe Conte e vedremo chi avrà il coraggio di sfiduciarlo. Nel frattempo notiamo che la Lega, dopo aver aperto la crisi di governo in pieno agosto, non ha ancora ritirato i propri ministri, così come aveva annunciato lo stesso Matteo Salvini. In pratica si stanno preparando a sfiduciare Conte, quindi il governo di cui fanno parte, rimanendo però attaccati alla poltrona. Illogico e assurdo!”. E’ quanto scrive il Movimento Cinque Stelle sulla sua pagina Facebook. “Se ne stanno fregando dei problemi che hanno causato al Paese – aggiungono dal M5S – e di tutti quelli che creeranno ai cittadini come l’aumento dell’IVA. Il loro unico interesse è quello di preservare la poltrona. La Lega a questo punto faccia dimettere i propri ministri e si sbrighi a votare il taglio di 345 poltrone! Siamo stufi delle loro chiacchiere, ormai hanno perso di credibilità tradendo la fiducia dei cittadini italiani!”.