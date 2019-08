Conte resta il più popolare. M5S, Pd e Leu insieme sono al 52%. Sondaggio Gpf realizzato per La Notizia. La spallata al Governo fa calare la Lega

La Lega resta il primo partito ma, come emerge dal sondaggio Gpf per La Notizia, dopo aver fatto cadere il Governo Conte è in calo. E in calo di consensi è anche Matteo Salvini, che in una settimana perde due punti percentuali, mentre il gradimento resta massimo per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, seguito da Giuseppe Conte.

Il discorso del premier al Senato, prima di staccare la spina all’esecutivo e rassegnare le dimissioni, è stato particolarmente apprezzato, mentre l’intervento del leader della Lega è stato considerato da molti un intervento da campagna elettorale, scontato e non nell’interesse del Paese. Nonostante il centrodestra unito, seppure in calo, in base al sondaggio verrebbe votato da oltre il 46% degli elettori, lo stesso sondaggio mostra che il 52% dell’elettorato è con i giallo-rossi. In crescita sia M5S che Pd.