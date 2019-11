Cucchi morì in conseguenza del pestaggio subito in caserma. Due carabinieri condannati a 12 anni di carcere. Per La Corte d’Assise di Roma fu omicidio preterintenzionale

Stefano Cucchi è morto in conseguenza del pestaggio subito nella caserma della Compagnia Carabinieri di Roma Casilina. Ne è convinta la prima Corte d’Assise di Roma, presieduta da Vincenzo Capozza, che ha condannato oggi a 12 anni di carcere due dei 5 carabinieri imputati per omicidio preterintenzionale. I due militari sono Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Un terzo carabiniere, l’imputato-teste Francesco Tedesco è stato, invece, condannato a 2 anni e 6 mesi per falso e assolto dall’accusa di omicidio preterintenzionale. Per la compilazione del falso verbale di arresto di Cucchi, oltre al carabiniere Tedesco, è stato condannato, a 3 anni e 8 mesi, anche il maresciallo Roberto Mandolini.

La Corte d’Assise ha, inoltre, riqualificato in falsa testimonianza l’originario reato di calunnia (che sarebbe stato prescritto) compiuto ai danni dei tre agenti di polizia penitenziaria, accusati ingiustamente (e poi assolti) del pestaggio, ma ha assolto i carabinieri Tedesco, Roberto Mandolini e Vincenzo Nicolardi “perché il fatto non costituisce reato”. Per la stessa Corte, i tre militari furono sentiti, in occasione del primo processo, senza le garanzie di legge, e cioè senza l’assistenza di un difensore.

“Stefano è stato ucciso, lo sapevamo – ha commentato Ilaria Cucchi dopo la lettura della sentenza-, forse adesso potrà riposare in pace e i miei genitori vivere più sereni. Ci sono voluti 10 anni, ma abbiamo mantenuto la promessa fatta a Stefano l’ultima volta che ci siamo visti che saremmo andati fino in fondo”.