Dall’11 marzo controllate oltre 3 milioni di persone. Sabato le forze dell’ordine ne hanno sanzionate quasi 5mila. Denunciati anche 49 positivi che avevano violato la quarantena

Dall’11 al 28 marzo, ha reso noto il Viminale, sono complessivamente oltre 3 milioni le persone e 1,4 milioni gli esercizi commerciali controllate dalle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza Coronavirus. In in un solo giorno, sabato scorso, sono state controllate 203.011 persone e 84.941 tra esercizi commerciali e attività. Mentre le persone sanzionate, in via amministrativa, per aver violato i divieti sugli spostamenti sono state 4.942; quelle denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione sono 142 e quelle positive al Covid-19, denunciate per violazione della quarantena, sono 49. Gli esercizi commerciali sanzionati sono stati 151; 22 i provvedimenti di chiusura delle attività.