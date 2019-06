Da Cagliari a Sassari. Oggi in Sardegna 28 Comuni andranno al voto

Oggi giornata di elezioni in Sardegna. I cittadini dell’isola andranno al voto per l’elezione dei sindaci di 28 comuni. Al voto andranno i cittadini del capoluogo di regione, Cagliari, e di un capoluogo di provincia, Sassari. Altri tre i Comuni al voto che hanno una popolazione di oltre 15mila abitanti, e dunque il sistema elettorale a doppio turno, con il ballottaggio fissato per il 30 di giugno: Alghero, Monserrato e Sinnai. Il capoluogo dell’isola va al voto con due anni di anticipo per le dimissioni del sindaco Massimo Zedda. La corsa per sostituirlo vede tre candidati, con l’assenza del Movimento Cinque Stelle: M5s aveva individuato il candidato, il cardiologo Alessandro Murenu, ma dopo che sono emerse le sue posizioni antiabortiste e contro le unioni civili, si è deciso di ritirarlo.