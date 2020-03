Dall’Italia un test rapido per identificare i contagi da Coronavirus entro marzo. Darà risposte in 60 minuti. Sarà utilizzato allo Spallanzani e al San Matteo di Pavia

Un test molecolare di rapida risposta, per l’identificazione dei contagi da Coronavirus, prodotto da Diasorin, potrebbe consentire di ottenere risultati entro 60 minuti rispetto alle 5-7 ore attualmente necessarie con altre metodologie. Il nuovo test sarà reso disponibile entro marzo allo Spallanzani di Roma e al San Matteo di Pavia e l’iter di registrazione sarà presentato alla Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization. “Ci siamo attivati non appena sono state rese pubbliche le informazioni sulla sequenza genetica del virus – ha spiegato Giulia Minnucci, R&D Director Europe in DiaSorin -, collaborando con i Centri di Riferimento italiani e statunitensi per sviluppare test molecolari veloci e accurati per fronteggiare questa emergenza sanitaria”. “Abbiamo analizzato oltre 150 sequenze virali – ha aggiunto – pubblicate oggi nel database mondiale delle banche genetiche e disegnato un test destinato a rilevare tutte le varianti attualmente conosciute del Coronavirus Covid-19”. “Riteniamo di fondamentale importanza sviluppare un test per l’identificazione del Coronavirus in grado di fornire risultati precisi in tempi rapidi e orientare al meglio le decisioni cliniche”, aggiunge John Gerace, presidente di DiaSorin Molecular. “Come specialisti della diagnostica – conclude Gerace – abbiamo il dovere di rispondere a questa emergenza nel modo più rapido possibile, mobilitando i nostri ricercatori per realizzare un test di diagnostica molecolare che, ci auguriamo, possa contribuire a contenere questa nuova emergenza sanitaria”.