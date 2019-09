Dal #SenzaDiMe al patto col nemico. La giravolta di Renzi: “Fare politica significa avere il coraggio di fare scelte anche inattese e sorprendenti”

“Ho votato Sì alla fiducia al nuovo Governo. In questo mese la politica italiana ha vissuto una tempesta incredibile. La scelta di Salvini di chiedere pieni poteri ed andare a elezioni ha segnato una svolta inspiegabile”, scrive Matteo Renzi su Facebook, spiegando le ragioni dell’inversione a U dal “mai con i Cinque Stelle” al Governo insieme. “Accettare il diktat della Lega e andare a votare a novembre avrebbe aumentato l’Iva, portato l’Italia in recessione, escluso il nostro Paese dalla guida delle istituzioni europee, alimentato un clima di tensione e di violenza verbale – prosegue l’ex premier del Pd -. Fare politica significa avere il coraggio di fare scelte anche controcorrente, inattese, sorprendenti”. E lui, di certo, in questo non è secondo a nessuno.