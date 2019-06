Di Maio: “Se si lavora insieme, si trova sempre una soluzione. Nessuna intenzione di tornare indietro, ma di andare avanti approvando ogni punto del contratto”

“C’è un dato, inconfutabile, al di là delle ricostruzioni dei giornali e dei retroscena che ormai non legge più nessuno. E il dato è che, se si lavora insieme, si trova sempre una soluzione”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio. “Questo – aggiunge il leader pentastellato – è quello che vuole il MoVimento 5 Stelle: lavorare per il Paese, spediti, col piede sull’acceleratore, perché questo è il solo governo che ha la forza di farlo.Tanti fanno il tifo per rivedere il Pd e Forza Italia. Sono i nostalgici della Fornero, degli aiuti alle banche e delle porte aperte a tutti. Mi spiace deluderli – ha aggiunto Di Maio -, ma noi non abbiamo alcuna intenzione di riconsegnargli nelle mani il Paese. Nessuna intenzione di tornare indietro, ma di andare avanti. Bisogna andare avanti approvando ogni punto del contratto. Questo ci chiedono gli italiani e questo faremo!”.