Di Maio torna all’attacco di Radio Radicale: “8 milioni l’anno per tre anni vadano ai terremotati”. E il M5S lancia l’hashtag #24milioniper: “Faremo di tutto per bloccare questa porcata”

“Ci sono di nuovo 8 milioni di euro all’anno per 3 anni a Radio Radicale. Ma diamoli ai terremotati”. E’ quanto ha detto il leader M5S, Luigi Di Maio, sottolineando che della questione si parlerà al vertice di oggi. Una dichiarazione che arriva contemporaneamente a un intervento del Blog delle Stelle in cui lo stesso Movimento lancia l’hashtag #24milioniper “per fare sapere a noi, ma soprattutto a chi voterà questa porcata, come volete che vengano spesi” i 24 milioni di euro riproposti nella legge di bilancio e destinati all’emittente radiofonica radicale.

“Altri 24 milioni di euro – scrive il Movimento – di soldi pubblici a una radio privata, che negli anni si è già presa 250 milioni di euro di soldi delle tasche dei cittadini. Ci spiegate, con tutti i problemi che ha questo Paese, la logica di dare quasi 30 milioni di euro in più a una radio privata e per lo più politica? Voi ve lo spiegate? Noi no. Eppure tutti i partiti sono compatti su questo tema. Da destra a sinistra, pare che sia proprio una loro battaglia. Non si dimenticano mai di Radio Radicale, sono convinti e uniti più che mai sul finanziarla ad ogni occasione utile”.

“Già con lo scorso governo – si legge ancora nel post pubblicato sul Blog delle stelle -, la Lega aveva votato insieme al Pd un emendamento dei renziani a favore di Radio Radicale. Vedete perché il MoVimento 5 Stelle è un’altra cosa? Perché è da queste scelte che si capisce lo spirito che anima una forza politica. Ed è per questo che per noi non esistono alleanze a prescindere. La legge elettorale ci obbliga a governare con qualcuno, ma non ci obbliga a rinunciare a combattere per ciò che è giusto. In Parlamento faremo di tutto per bloccare questa porcata”.

“Non abbiamo i numeri per bloccarla da soli? Bene, nella vita ci sono battaglie che dobbiamo essere orgogliosi di perdere. E che dobbiamo invece vergognarci di non combattere. Quindi – scrive ancora il M5S – noi questa battaglia la combattiamo. Fino in fondo. Utilizzate l’hashtag #24milioniper per fare sapere a noi, ma soprattutto a chi voterà questa porcata, come volete che vengano spesi i vostri soldi. C’è solo l’imbarazzo della scelta e, destinare questi soldi a una radio privata, per noi, non è un’opzione. È un’offesa per chi di questi soldi ha davvero bisogno!”.