Dimissioni Fioramonti, M5S: “Il governo è al lavoro per migliorare la scuola. Piena fiducia nel premier Conte”. Morra papabile ministro

”Il governo è al lavoro per migliorare la scuola, l’istruzione e sostenere la ricerca. Guardiamo avanti, c’è piena fiducia nel premier Conte per individuare un nuovo ministro dell’Istruzione, la scuola non può aspettare”. E’ quanto sottolineano fonti M5S riguardo le dimissioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. Secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, l’esponente pentastellato Nicola Morra, attuale presidente della Commissione parlamentare Antimafia, potrebbe sostituire Fioramonti. Morra era già stato indicato come papabile ministro durante la formazione del governo Conte-bis.