Droga e astici in carcere, 34 arresti a Latina. Coinvolti agenti della Polizia Penitenziaria e personaggi di spicco della criminalità pontina

I carabinieri del Comando provinciale di Latina, in collaborazione con la Polizia penitenziaria della Casa circondariale del capoluogo pontino, hanno eseguito 34 misure cautelari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale del capoluogo laziale. Le ipotesi di reato contestate agli indagati sono di spaccio, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, corruzione, falso ideologico e altri reati. Nell’indagine sarebbero coinvolti anche un agente ed un ispettore in servizio nella stessa casa circondariale e personaggi di spicco della criminalità pontina. Le indagini hanno appurato, tra l’altro, che nel carcere di Latina arrivavano anche droga e cibi prelibati, come astici.