Ecco come funziona la Bestia della Lega. Report indaga sulla “macchina della paura” con una nuova inchiesta dedicata alla propaganda politica sui social

“Su internet la macchina della paura non dorme mai. Produce notizie false, manipola le informazioni e propaganda dati truccati. Oggi la disinformazione è diventata il principale strumento di lotta politica e il campo di battaglia sono i social network. Facebook e Youtube si sono trasformati nel principale megafono della propaganda neonazista, rilanciata ormai apertamente anche dai leader nazionali dei partiti di destra”. E’ quanto scrive la redazione di Report annunciando una nuova inchiesta che andrà in onda questa sera (21.20 Rai Tre).

“I contenuti della macchina della paura – si legge ancora nell’anticipazione del servizio di Giorgio Mottola – diventano virali grazie a inserzioni a pagamento, reti di pagine farlocche e account automatizzati. Si chiamano bot e sui social simulano il comportamento umano per diffondere e amplificare la propaganda di un leader o di un partito. In Italia li usano tutti: politici, giornali e aziende private. Report ha intervistato in esclusiva, a volto scoperto, uno dei più importanti programmatori di bot che su Facebook e Twitter è riuscito a rendere virali i messaggi di uno dei partiti oggi al governo”.